Después de que Frida Sofía diera la noticia sobre la denuncia a Enrique y Alejandra Guzmán, Ximena, hermana de Pablo Moctezuma, le escribió un mensaje de apoyo a su sobrina.

De acuerdo con los conductores del programa televisivo ‘Vetaneando’, el mensaje a Frida Sofía fue compartido a través de un grupo de Facebook.

En el mensaje Ximena Moctezuma, la tía de Frida Sofía, externó su total respaldo a la hija de Pablo, aseguró que se revelarán “aterradores detalles” de lo que fue la vida de su sobrina.

E informó que en el caso de su sobrina Frida Sofía participarían toda clase de profesionales para asegurase de que todo se realice forma responsable.

Asimismo, aseguró que su sobrina se encuentra desde hace semanas “cumpliendo con todo lo que se le ha pedido, sometiéndose a largas jornadas de exámenes psicólogos”.

“Un proceso sumamente difícil, en recordar en todos los abusos a los que fue sometida no solo por ese viejo asqueroso (no puedo referirme a él de otra manera), sino por otros miembros de la familia”

Las cuales aseguró, Ximena no han sido fáciles pues Frida Sofía ha tenido que “revivir el pasado”, todos los abusos.

Sobre estos, Ximena dijo que la culpa también la tuvieron aquellos que tenían que responsabilizarse de su sobrina cuando esta era apenas una niña.

“Cuando me refiero a abuso, no solo me refiero en lo sexual, me refiero al psicológico, a la negligencia que sufrió por los que eran responsables de una niña”.

Ximena Moctezuma