Tenoch Huerta reflexiona sobre el racismo y aconseja a los niños que acudieron al Conversatorio con las infancias a “chingarle” porque no está fácil la vida.

Tras su papel de Namor en Black Panther, Tenoch Huerta ha alcanzado gran popularidad sin embargo confesó que no ha tenido un camino fácil pues ha sido víctima de racismo y discriminación por los papeles que le ofrecen.

Tenoch Huerta participó en el Conversatorio con las infancias en la Alcaldía Iztapalapa donde exhibió como la mayoría de los personajes para los niños son de piel blanca.

Durante su conversación, Tenoch Huerta -de 42 años de edad- invitó a los niños a dejar de juzgar a las otras personas pues es más fácil ser feliz.

Tenoch Huerta estuvo presente en el Conversatorio con las infancias en la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, como parte del segundo Festival Prieto.

Además de hablar sobre su trayectoria profesional, Tenoch Huerta habló sobre el racismo y la discriminación.

“Ustedes son unas criaturas hermosas y que nadie les diga lo contrario”, fue como empezó su discurso Tenoch Huerta.

Tras ser cuestionado sobre ¿Qué entendía él por racismo?, Tenoch Huerta explicó que es cuando la gente separa por la manera en la que luce una persona.

Tenoch Huerta puntualizó que el racismo tiene que ver cuándo la otra persona te da ciertos adjetivos simplemente basándose en cómo te ves.

“Nos dicen si valemos o no valemos, que somos guapos o no somos guapos, que somos inteligente o no lo somos, que somos violento o no, solo por cómo nos vemos”

Para demostrar cómo funciona el racismo, Tenoch Huerta señaló que tanto las muñecas como los superhéroes son de piel blanca, lo que se mete en la mente de los pequeños.

Tenoch Huerta destacó la importancia de que apareciera Black Panther ya que les dio un héroe de color y ahora todos los niños pueden aspirar a cosas más altas.

Durante su conversación, Tenoch Huerta también se refirió como el color de piel también afecta en la idea de la belleza.

Incluso puntualizó que esas ideas están en los ojos de los otros, porque cada persona es hermosa.

“Esta idea no está en su cara, no está en su cuerpo, no está en su acento, no está en la colonia en la que viven, no está en el dinero que tengan o no sus papás, la fealdad que les dijeron que ustedes tienen ¿saben dónde está? En los ojos de quien los vio, en los ojos de quien les dijo que eran feos, la fealdad está en la mirada del otro no en ustedes, porque todos ustedes son hermosos”

Tenoch Huerta