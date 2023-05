Becky G -de 26 años de edad- arribó a la Ciudad de México la tarde del pasado viernes 12 de mayo con motivos de su presentación en el Tecate Emblema 2023.

Sin embargo su llegada a la capital del país no se desarrolló de la mejor manera, pues al querer salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la cantante se vio acosada por miembros de la prensa que la esperaban.

Esta situación desencadenó una persecución a lo largo del aeropuerto, pues cámaras y reporteros siguieron a Becky G hasta la camioneta que la aguardaba para su traslado.

Pero durante el camino fue tanta la insistencia de los medios que algunos terminaron en el suelo debido a los golpes y empujones que generaban al tratar de entrevistar a la cantante, quien claramente no quería conceder entrevistas.

Y aunque Becky G logró irse del lugar sana y salva, los miembros de la prensa se lo tomaron personal y reclamaron a la cantante por su “actitud”.

Motivo por el cual Becky G salió a pronunciarse ya al respecto del incidente que tuvo con la prensa mexicana en el aeropuerto.

Fue a través de sus historia de Instagram que Becky G envió un fuerte mensaje a los miembros de la prensa que la siguieron después de su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Primero que nada la cantante deseó que todos se encontraran bien tras lo ocurrido, para posteriormente decir que la situación fue algo que la impactó de una manera muy fuerte, por lo que quería hablar de ello.

En una segunda historia la cantante dijo ser consiente de que la prensa estaba haciendo su trabajo, pero que ella también estaba tratando de cumplir con su labor.

Diciendo que su trabajo no consiste en generar chismes, dramas o de hablar de cosas negativas. Esto en relación con las preguntas de índole personal que la prensa le gritaba en el aeropuerto.

Y fue por esto mismo que Becky G enfatizó que debe existir una relación de respeto mutua entre ella y los reporteros. A la vez que señalo que la ansiedad es algo real para ella.

Por lo que no va a hablar en un espacio en el cual no se sienta cómoda.

“Por favor, ustedes me conocen. Si hay algo que decir lo voy a decir. Si no hay nada que decir, no lo voy a decir”

Becky G