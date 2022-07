Tania Rincón arremete contra la empresaria multimillonaria por su actitud en entrevista y asegura que ni las grandes estrellas que han acudido al programa se han comportado de esa manera.

A una semana de que María José Villavicencio Celio, conocida como ‘la empresaria multimillonaria’, fuera acusada por fraude y transfobia, Tania Rincón de 35 años de edad reveló cómo se portó la influencer de 39 años de edad cuando acudió al programa ‘La Caminera’.

Fue el productor Rodrigo Fragoso expuso a la empresaria multimillonaria por presuntamente haber incumplido los contratos que tenía y mantener una mala actitud durante su visita a México.

María José Villavicencio Celio, conocida como ‘la empresaria multimillonaria’, se encuentra en medio de la controversia luego de que el productor Rodrigo Fragoso la expuso por no cumplir con los contratos que tenían pactados durante su visita en México.

A través de un comunicado el productor señaló que contrató a la empresaria multimillonaria para participar en los MTV Miaw 2022. Aprovechando su visita a México también se habían pactado otras entrevistas y convivencias con sus seguidores.

Entre las entrevistas que se tenían pactadas se tenía una con el programa “La Caminera” en Exa FM. La emisión se encuentra conducida por:

Tras la controversia generada con la empresaria multimillonaria, Pablo Chagra habló sobre esta situación en el programa “La Caminera”. Fue en ese momento que Tania Rincón arremetió contra la influencer.

Tania Rincón destacó que no quería generar más polémica, pero si había tenido una mala actitud y es que se había pasado todo el tiempo con su teléfono y no les hacía caso.

Durante su intervención, Tania Rincón destacó que para ella fue una falta de respeto que llegará sin saludar a nadie.

“Miren no quiero ser liosa, pero, ¿quieren que sea liosa?, a mí me parece una falta de respeto que si estás llegando a un lugar en donde te van a entrevistar, llegues y antes que otra cosa se tiene que saludar y no llegas hablando por teléfono ignorando a la gente que te está esperando”

Tania Rincón también destacó que no llegó a tiempo, por lo que tuvieron que grabar su entrevista y en todo momento siempre se mostró con su celular.

“Que por cierto, llegas puntual, no llegó ni siquiera puntual (ah ok, ¿Por eso no fue en vivo?) por eso no fue en vivo”

