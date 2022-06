Luego de que se diera a conocer que Talina Fernández venderá su casa para pagar deudas, la conductora lo negó y dijo que es por tema de inseguridad.

Talina Fernández platicó a Ventaneando que la decisión la tomó luego de que al cuidador de su vecino lo balearan. Ahora cree que es una zona insegura y prefiere vender su propiedad.

¿En dónde está la casa de Talina Fernández? La conductora detalló que se trata de su propiedad de fin de semana en Tequesquitengo, Morelos.

En una entrevista que Talina Fernández tuvo para Ventaneando, aclaró que sí venderá su casa, aunque no por las circunstancias que publicaron en TVNotas.

Aunque según la revista de espectáculos la información fue dada por su hijo Patricio Levy, la conductora negó diciendo “quien sabe quién les habrá dicho”.

Talina Fernández contó que sí venderá su casa ubicada en Tequesquitengo, Morelos, esto luego de darse cuenta que la inseguridad aumentó en la zona.

Contó al programa que al cuidador de la propiedad de al lado lo balearon, además se enteró que ya cobran el derecho de piso.

“Los balazos pasan (zoom zoom), junto a mí había un general y le pasaron a matar a su cuidador de la casa, acto seguido fueron y lo mataron a él. Quizá Tequesquitengo es agradable, pero es un lugar violento, no hay vigilancia, te piden uso de piso, uso de suelo”.

Así expresó que la inseguridad en la zona aumentó, por lo que prefiere mantenerse alejada de dichas circunstancias, pues ella prefiere “recibir el balazo en mi recámara’'.

“Yo ya no estoy en edad de vivir en la zozobra, el balazo que a mí me de me va a dar en mi recámara”.

Talina Fernández, conductora.