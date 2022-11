Talina Fernández se ha enfrentado al escándalo y desempleo, pero eso no la detiene y todavía le da vuelo a la hilacha.

La conductora Talina Fernández de 78 años de edad, sigue creyendo en el amor y tiene pareja, con quien ha compartido momentos difíciles y algo sensibles.

Este año ha sido complicado para Talina Fernández, pues su hijo Jorge Levy fue acusado de abuso y acoso sexual .

Esta situación ha perjudicado la vida personal y laboral de Talina Fernández, pues un patrocinador le retiró su apoyo y fue despedida de su programa de radio.

A pesar de todo, Talina Fernández sigue con sus proyectos, pues recientemente participó en MasterChef Celebrity y también planea hacer un podcast con su nieta María Levy.

Talina Fernández fue entrevistada por el programa De Primera Mano, donde contó algunos detalles de su vida privada con su novio José Manuel.

La conductora dijo que a pesar de los años y su edad, ella goza de energía y buena salud; aún con los dos tumores en la cabeza y padecer diabetes.

“Cuando murió mi hija Mariana me salieron los tumores, para que la gente te diga que las penas del alma no afectan tu físico, claro que afectan tu físico, pero dios me quiere aquí.”

Talina Fernández