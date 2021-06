A un día de las elecciones 2021 en México, Susana González denuncia que están haciendo uso de su imagen para hacer propaganda política.

En su cuenta de Instagram Susana González se mostró muy molesta luego de enterarse que estaban utilizando su imagen para promover el voto en Zacatecas.

A diferencia de otras celebridades, Susana González reveló que prefiere no participar en la política. En este sentido denunció que se está usando de manera indebida su imagen en las elecciones 2021.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Susana González denunció que alguien creó una cuenta falsa con su imagen para promover el voto en Zacatecas.

Susana González señala que ella sí votará en las elecciones del 6 de junio del 2021, pero destacó que no promueve a ningún candidato o partido .

“Por supuesto que yo voy a salir a votar, por supuesto que me interesa el futuro de mi país, porque aquí es donde yo me quiero quedar. Quiero estar aquí con mi familia, aquí en México y no me parece lo que están haciendo; me parece muy grave”

Susana González