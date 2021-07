Susana González dice que sus hijos la ven como ‘bicho raro’ por ser actriz

Próximamente la protagonista de la obra ‘Aventurera’, Susana González, podría irse de gira a Estados Unidos, por lo que dijo que buscará la forma en la que sus hijos se sientan cómodos y seguros en caso de que se vaya a la gira. Además la actriz añadió que a sus hijos no les llama la atención ser parte del medio artístico.

“No, para nada, nombre ellos me ven como bicho raro, de repente si me ven en algún promocional o en algo, me ha pasado que me dicen ‘Mami estás preciosa ya te vimos’, pero por ejemplo fueron a Aventurera y no les gustó nada verme”, comentó la actriz.

El motivo de que no les gustó la obra a sus hijos fue la siguiente: “Mi hija me dijo mamá es que lloras y no me gusta que llores”, y a pesar de que la actriz les dice que solo está actuando no le creen. Por su parte su hijo dijo que no le gusta que su mamá diga groserías y que no perdone a la señora de la obra.

La actriz señaló que sus hijos no se espantaron con el vestuario, lo que les llamó la atención es el brillo y la forma de este.

"La espectacularidad del vestuario es como la naturaleza de los pavorreales ellos hacen eso para llamar la atención, es igual que nosotros en el escenario, nos transformamos para llamar la atención, para contar una historia y un momento se vuelva bello, para vivir un momento especial de fantasía, magia y creatividad", señaló Susana para SDPnoticias.