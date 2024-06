Sol León, la influencer popular por las fajas, asegura que no en una, sino en dos ocasiones ya se negó a ir a La Casa de los Famosos México 2024, porque el encierro sería fatal.

Queda claro que Sol León -de 34 años de edad- causa polémica en redes sociales por su forma de exaltar la belleza y por peleas con otras creadoras de contenido.

Pero ¿Tiene miedo a no ser un éxito en La Casa de los Famosos México 2024?

La influencer reveló que sí ha sido invitada para ir a La Casa de los Famosos México 2024, pero prefiere evitárselo porque no cree aguantar el encierro.

La Casa de los Famosos México 2024 está comenzando a anunciar a sus habitantes, siendo Sol León una de las influencers a las que les mandó invitación, pero lo rechazaron.

A través de un post de ‘Reina Venenosa’ se evidenció que Sol León juró que había sido invitada a La Casa de los Famosos México 2024, pero rechazó la invitación por no creer aguantar tanto tiempo encerrada.

Sin embargo, en búsqueda de la verdad, esto sí sería real, pues fue la propia Sol León quien confesó en un en vivo que sí fue buscada por La Casa de los Famosos México 2024.

En el live del 12 de junio, Sol León contó que iban dos ocasiones en que La Casa de los Famosos México 2024 la invitada a sumarse al reality show.

“Me lo propusieron, pero no me animó (...) yo no me veo en La Casa de los Famosos, siento que no disfrutaría estar encerrada todo el día.

Van dos veces que recibo la invitación, pero no me veo yo ahí”.

Sol León, influencer.