Seguidores de Sol León están preocupados debido a que la empresaria e influencer recientemente transmitió en estado de ebriedad por lo que nadie entiende qué le pasó.

Verás, en TikTok circula un video de Sol León pidiéndole a una persona que no permita que la exhiban borracha ya que hay 5 mil mujeres que tienen los ojos puestos sobre ella.

Sin embargo, en ese momento la empresaria está evidentemente borracha ya que, según sus palabras, “la liebre siempre vuelve a su causa”.

Sol León hace transmisión en vivo bebiendo y nadie entiende qué le pasó

Aunque Sol León asegura que puede hacer con su vida lo que le plazca, le preocupa que “las harpías” se aprovechen de su estado para exhibirla.

Por lo que Sol León pide a su asistente darle dinero a “su espía” para que esté al pendiente de lo que se dice de la influencer originaria de Culiacán, Sinaloa, de 33 años de edad.

Pero eso no es todo, un video más muestra a la vendedora de fajas arriba de su vehículo tomando y escuchando música deprimente, pero ¿por qué?

Una tercera grabación muestra a la propia decirle a dos personas que no tomaba alcohol desde hace dos años, pero hoy lo retomó ya que anda muy triste.

“Yo hacia dos años que no tomaba. Ando bien triste, bien puta triste y no me podía tranquilizar, no me podía calmar y yo dije: no puedo calmarme y yo tenía dos años que no tomaba”, dice para enseguida advertir que no dirá la razón de su tristeza.

Sol León admite tener problemas con el alcohol

Tiempo atrás, Sol León admitió tener problemas con las bebidas alcohólicas ya que cada vez que toma pierde el control.

Resulta que una vez que empieza a consumir bebidas alcohólicas, Sol León no dejar de tomar y quiere seguirse la fiesta hasta el segundo dijo.

Para empeorar las cosas, la empresaria se pone agresiva con quien le pide dejar de tomar, razón por la que su esposo la amenazó con dejarla si no dejaba el alcohol.