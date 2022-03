Sofía Niño de Rivera critica al Aeropuerto Felipe Ángeles AIFA y así le respondieron los usuarios. A través de Twitter la comediante mostró su inconformidad por la inauguración de la base aérea.

El lunes 21 de marzo se inauguró el AIFA, una obra que ha generado gran polémica desde que se anunció su construcción en la colonia Santa Lucía, del municipio Zumpango en el Estado de México.

Al igual que varias celebridades, Sofía Niño de Rivera se pronunció sobre el AIFA, sin embargo lo que sorprendió fue la reacción de sus usuarios y arremetieron en contra de la comediante.

AIFA (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Sofía Niño de Rivera cuestiona que ya se haya inaugurado el AIFA

Sofía Niño de Rivera es una de las comediantes más conocidas en México, sin embargo sus comentarios también han generado gran polémica en las redes sociales.

Tal fue el caso de su más reciente publicación en Twitter, donde criticó la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) al señalar que duda que funcione.

De manera contundente Sofía Niño de Rivera destacó que el hecho de que ya se haya abierto al público, no quiere decir que funcione: “Que inauguren algo no quiere decir que funciona”.

Sofía Niño de Rivera (@sofffiaaa / Twitter)

Este no es la primera publicación que Sofía Niño de Rivera realiza sobre el AIFA, pues había compartido una publicación de un usuario que señalaba la diferencia del trayecto para el AICM y la nueva base aérea.

Sofía Niño de Rivera (@sofffiaaa / Twitter)

Además de que en otra publicación respondió el mensaje de Carlos Loret de Mola en el que señalaba que el nuevo aeropuerto comenzaría sus operaciones aún cuando so se habían terminado las obras.

De manera contundente Sofía Niño de Rivera respondió: “Me sorprendería más que funcionara”.

Sofía Niño de Rivera (@sofffiaaa / Twitter )

Usuarios reaccionan al mensaje de Sofía Niño de Rivera

Tras la publicación de Sofía Niño de Rivera las reacciones de sus usuarios no se hicieron esperar y de inmediato arremetieron contra la comediante.

“Es como tú, cobras pero no tienes gracia!”, “Que opines no quiere decir que importe tu comentario”, “Algo así como decir que eres comediante no significa que des risa”, “Qué hagas stand up no significa que provoques risa…”, fueron algunos de los mensajes que recibió.