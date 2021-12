Sofía Aragón ya no va a hablar de su ex; “hay cosas que son privadas”. La ex Miss Universo confesó que por el momento no tiene la intención de volver a enamorarse tras finalizar la relación con Francisco Bernot.

En entrevista con varios medios, Sofía Aragón puntualizó que no va a hablar sobre los detalles de su relación con Francisco Bernot y detalló que es un gran hombre al que siempre le tendrá mucho cariño.

Sofía Aragón confesó que no se arrepiente de la decisión que tomó e invitó a las personas a seguir su intuición. La modelo señaló que se encuentra disfrutando de su soltería y de sus nuevos proyectos laborales.

Sofía Aragón (@sofaragon - Instagram)

Sofía Aragón dice que no es necesario hacer un chisme de su vida privada

Sofía Aragón acudió a un evento en la Ciudad de México, ahí fue abordada por diferentes medios de comunicación quienes le preguntaron sobre su situación amorosa tras haber finalizado su relación con Francisco Bernot.

A meses de que decidió finalizar su compromiso con Francisco Bernot, Sofía Aragón puntualizó que ya se encuentra más contenta y tranquila que nunca.

“El estado de mi cuerpo esta mejor que antes y eso a mí me habla de una buena decisión” Sofía Aragón

Al ser cuestionada sobre qué hizo con el anillo de compromiso, Sofía Aragón puntualizó que esos detalles no los piensa revelar.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Sofía Aragón destacó que valora su privacidad y destacó que por eso nunca reveló los motivos que la llevaron a cancelar su compromiso.

“La verdad es que yo creo que hay ciertas cosas que tienen que mantenerse privadas, no es necesario hacer chisme de tu vida privada” Sofía Aragón

Sofía Aragón aprovechó el momento para mandarle un mensaje a todas las personas y les pidió que siempre sigan a su corazón.

“Yo solamente le digo a todas las mujeres y hombres del mundo que están pasando por algo como lo que yo pasé, que escuchen a su corazón, sigan su intuición y que tomen la mejor decisión para sus vidas” Sofía Aragón

La ex Miss Universo destacó que le guarda un gran cariño a Francisco Bernot y siempre se quedará con los buenos momentos.

“Siempre lo quise muchísimo, es un hombre que voy a admirar y querer toda mi vida, es un hombre al que le tengo mucho cariño y yo creo que con eso me quedo y espero que con eso se quede él también” Sofía Aragón

¿Sofía Aragón se encuentra cerrada al amor?

Sofía Aragón puntualizó que por el momento se encuentra viviendo su duelo, por lo que no piensa en el amor en estos momentos.

“Es un duelo, en estos momentos sí estoy cerrada al amor, estoy cerrada a las relaciones, estoy cerrada siquiera a conocer gente, porque me he dado cuenta de que necesito vivir este momento de la manera más sana posible, y la manera más sana no luego luego cayendo en los brazos de alguien más” Sofía Aragón

En el video Sofía Aragón destacó que se encuentra disfrutando su soltería y pasando su proceso de separación. Aunque confesó que no para siempre, pero por ahora se concentra en sanarse.

Sofía Aragón señaló que por el momento no se ve con una pareja ya que se encuentra disfrutando de sus nuevos proyectos y no tendría tiempo.

¿Por qué Sofía Aragón decidió celebrar la fecha de su boda?

Sofía Aragón confesó que la idea de celebrar el día de su boda fue porque no quería que pasará esa fecha desapercibida ya que al principio le daba miedo de que se aproximará el momento.

“La fecha de mi boda me asusta, qué va a pasar, qué voy a sentir, no deja de ser una fecha que de alguna forma ya tiene un significado” Sofía Aragón

En su entrevista Sofía Aragón puntualizó que decidió celebrar el valor que tuvo al tomar la decisión y seguir a su corazón y lo que su intuición le marcó en ese momento.

“Me di cuenta de que valía la pena hacer un evento especial para reconocer el valor de una mujer que es leal a sí misma” Sofía Aragón

Sin embargo, Sofía Aragón reconoció que en esa fiesta se descuidó y por eso se enfermó de influenza, ya que ya presentaba síntomas, pero no les quiso dar importancia.

“No debí haber hecho la fiesta porque ya traía temperatura, aunque traía Covid-19 negativo. Yo misma dije por qué no mañana me curo y la verdad es que si fue una irresponsabilidad de mi parte” Sofía Aragón