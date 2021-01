En entrevista la ex reina de belleza Sofía Aragón aseguró que le habría gustado poder ayudar a Ximena Hita, Miss Aguascalientes 2019.

El pasado 1 de enero la Organización Miss México anunció la muerte de Ximena Hita, Miss Aguascalientes 2019. A unos días de darse a conocer la noticia, Sofía Aragón lamentó el fallecimiento de la joven de 21 años.

En entrevista la reina de belleza de Jalisco y Miss México 2019 reveló que le habría gustado ayudar a Ximena Hita y puntualizó la importancia de la salud mental.

Sofía Aragón asegura que le hubiera gustado ayudar a Ximena Hita

En el video para ‘Suelta la Sopa’, Sofía Aragón se mostró consternada por la muerte de Ximena Hita, Miss Aguascalientes 2019. Aunque no se ha revelado las causas de su fallecimiento, medios han revelado que se trató de un suicidio.

En este sentido la ex reina de belleza detalló que es relevante poder entender los problemas que tienen que ver con el estado emocional de las personas.

Sofía Aragón confesó que le habría gustado ayudar a Miss Aguascalientes 2019 y pidió a las personas que se encuentran viviendo un mal momento se acerquen a sus seres cercanos.

“A esta chica, que no me sé la historia completa… le hubiera deseado que se hubiera acercado a mí. No la conocía, sin embargo, le digo a toda la gente en estos momentos que si están pasando por algo así se acerquen a la gente que tienen cerca” Sofía Aragón

En su entrevista en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la modelo destacó la importancia de la salud mental y detalló que en tiempo de pandemia los problemas emocionales han aumentado.

“El tema de la salud mental y emocional, sobre todo en este tiempo de pandemia, después de una crisis tan fuerte, después de tanta distancia que hemos tenido como personas, ha aumentado muchísimo…” Sofía Aragón

Sofía Aragón arremete contra Lupita Jones

En el video para ‘Suelta la Sopa’, Sofía Aragón arremetió contra Lupita Jones y aseguró que a ella le gustaría que se cambiará el formato del certamen en México pero confesó que el participar a nivel mundial es una gran experiencia.

La modelo destacó que las mujeres no deben de luchar sólo por el abuso de hombres contra mujeres, ya que hay muchas mujeres que también abusan de otras.