Silvia Pinal ya salió del hospital y lo primero que hizo al llegar a su casa fue brindar, pero hubo alguien que estuvo muy feliz de verla de regreso.

Tras pasar 12 días hospitalizada por culpa de una llaga en la espalda, Silvia Pinal -de 92 años de edad- ya se encuentra en su casa para seguir su proceso de recuperación.

Sin embargo, Silvia Pinal sorprendió a sus seguidores al reaparecer muy arreglada y visiblemente recuperada.

Ya en su casa, Silvia Pinal se mostró muy feliz de poder estar en su casa y poder convivir con su familia.

Pero hubo alguien que se emocionó mucho al verla ya en la casa, a continuación te decimos de quién se trataba.

En medio de especulaciones por su estado de salud, Silvia Pinal salió del hospital por la tarde del lunes 11 de marzo.

A su salida, diversos medios la estaban esperando para tener las primeras declaraciones de la actriz, luego de que pasó más de diez días en el hospital.

Ya arriba de su automóvil, Silvia Pinal accedió hablar con los reporteros que la estaban esperando.

7 fondos de pantalla de Freddy Fazbear, animatrónico de Five Nights at Freddy’s, para descargar en tu smartphone

“Muy feliz, todo resultó muy bonito, no esperaba yo tanto”, dijo Silvia Pinal ante los reporteros.

Los reporteros le cuestionaron sobre cómo se sentía ahora que por fin le habían dado el alta y podría ir a su casa.

Pero Silvia Pinal preocupó a los reporteros luego de que dio una respuesta que los desconcertó ya que señaló que no había estado en el hospital.

“¿De alta, dar de alta? No, no, yo no entré a ningún lado”

Silvia Pinal