Silvia Pinal -de 92 años de edad- ha sido víctima de rumores que aseguran su salud está en riesgo.

Un audio de la actriz lo reveló y hasta demostró que está “muy bien de salud”, contrario a todo lo que se ha replicado en medios.

El audio sobre el estado de salud de Silvia Pinal fue presentado en el programa matutino Hoy.

Luego de que a finales de 2023 se confirmara que Silvia Pinal había sido hospitalizada por un contagio de influenza, comenzaron a circular varios rumores de su estado de salud.

Estos indicaban que Silvia Pinal continuaba en el hospital y que su estado era delicado tras haber sufrido una caída.

Sin embargo, la actriz no se cayó ni está hospitalizada, así lo dio a conocer mediante un audio reproducido durante el programa matutino Hoy.

“Yo no me he caído, ni estoy en el hospital. No, yo estoy muy bien de salud… estupendamente bien”

Silvia Pinal