Hace unas horas se informó que Silvia Pinal estaría hospitalizada desde el 21 de diciembre en terapia intensiva, pero ¿es real?

El que en las últimas semanas la familia de Silvia Pinal, la actriz de 93 años de edad, haya estado evitando exponerla a eventos públicos, despertó alarmas.

Sumado a ello, la última información que se dio sobre la diva del cine de oro, ha desatado dudas, aunque hay dos versiones sobre la salud de Silvia Pinal.

En los últimos meses, la familia de Silvia Pinal ha evitado que la actriz tenga encuentros públicos con la prensa, sin embargo, esto había levantado algunas sospechas.

La propia Sylvia Pasquel -de 74 años de edad- había compartido que en estos meses evitaban “sacarla” por la intensidad del frío, pero tal parece que no les funcionó.

Según la información dada por el periodista Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad-, Silvia Pinal lleva 6 días internada en terapia intensiva.

Con información de primera mano y asegurando no tener duda de su fuente -misma que no reveló-, Infante apuntó que Silvia Pinal fue internada por dificultades para respirar y porque “se empezó a poner moradita”.

Ante la gravedad de la situación, Infante detalló que los médicos al ver a Silvia Pinal no dudaron en meterla a terapia intensiva, aunque podría salir entre el 29 y 30 de diciembre.

Asimismo, aseguró que no han circulado fotografías de Silvia Pinal en su cena navideña en familia “porque no tuvo”, al estar hospitalizada.

Por otra parte, señaló que tanto Sylvia Pasquel como Alejandra Guzmán -de 55 años de edad- han estado regularmente en el hospital, aunque no pasa lo mismo con su hijo Luis Enrique Guzmán de 52 años de edad.

“Desde el 21 que doña Silvia Pinal que empezó a estar mal y mal y mal, la tuvieron que llevar al hospital porque estaba morada y no podía respirar. Los doctores no quisieron jugársela y la pusieron en terapia intensiva”.

Aunque Gustavo Adolfo Infante asegura que Silvia Pinal lleva 6 días en terapia intensiva, Juan José ‘Pepillo’ Origel, negó esta información, detallando que solo es una gripa.

Debido a la cercanía que Pepillo Origel -de 76 años de edad- tiene con Silvia Pinal, el conductor se comunicó con la familia, quienes desmintieron el que estuviera hospitalizada.

En un breve en vivo que tuvo en su cuenta de Instagram, Origel negó que Silvia Pinal esté en terapia intensiva, argumentando que habló su familia, apuntando a que solo es gripa.

“Acabo de hablar con Silvita [Sylvia Pasquel] y la señora tiene gripa, pero está perfecta, no está mal, entonces no es nada de alarma, mi Silvia Pinal se encuentra delicada de gripa, pero hasta ahí, para que no se asusten ni hagan escándalo ni mucho menos”.

Juan José, Pepillo, Origel, conductor.