Ignacio López Tarso reveló que padecía Covid-19, por lo que iba interrumpir sus actividades. Ahora el actor manifestó que cree que se contagió en el homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes.

El pasado 6 de septiembre, el primer actor de 97 años, compartió en sus redes sociales que iba a posponer su homenaje en Michoacán, debido a que padecía Covid-19.

Dijo que estaba estable, bajo cuidado médico y de su familia, además de que tenía síntomas leves.

Afortunadamente Ignacio López Tarso ya habría superado la enfermedad y se mostró con un buen ánimo.

Durante una entrevista con De Primera Mano, el actor se mostró feliz y afirmó que se encuentra ‘sano y salvo’.

Ignacio López Tarso, actor. (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

Ignacio López Tarso piensa que se contagió de Covid-19 en el homenaje de Silvia Pinal

Silvia Pinal recibió un homenaje en Bellas Artes el pasado 29 de agosto, donde acudieron varias personalidades, entre ellas el actor Ignacio López Tarso.

Días después informó que padecía Covid-19, por lo que él sospecha que fue ahí donde contrajo esta enfermedad.

“Seguramente, sí, en Bellas Artes. Todos estábamos y sin ninguna protección. Todos nos quitamos el cubrebocas” contó el actor.

Ignacio López Tarso narró que no tuvo contacto con Silvia Pinal: “Yo la estuve viendo desde lejos, no pude saludarla personalmente ese día (...) La vi llegar, la vi desde lejos, la quiero mucho”.

Hasta el momento el actor está estable y habló de la época cuando protagonizó ‘Hello, Dolly’ junto a Silvia Pinal.

“Es inolvidable en mi vida, en mi carrera, es importantísima, mi única comedia musical, que disfruté tanto, junto a una Silvia Pinal hermosísima, sigue muy hermosa, a pesar de los años que han pasado” dijo el actor.

Ignacio López Tarso (Cuartoscuro)

¿Ignacio López Tarso estuvo enojado en el homenaje de Silvia Pinal?

Un video reveló que Ignacio López Tarso estaba enojado por el audio del homenaje de Silvia Pinal, por lo que fue cuestionado si estaba enojado.

Él mencionó que no, pero sí le parecía que el audio de Bellas Artes era malo: “El sonido estaba muy mal, no se oyó para nada la voz de Diana Bracho, no se oía la orquesta sinfónica, era el colmo”.

Menciona que le sorprendió que Bellas Artes tuviera ese tipo de audio, pues eso no era usual, ya que él había trabajado por años en el recinto y eso no le había pasado.

“Ese día estuve incómodo porque el sonido estuvo manejado con los pies” Ignacio López Tarso

Ignacio López Tarso finalizó diciendo que se encuentra feliz trabajando con su hijo Juan Ignacio Aranda y el 17 de septiembre tendrá su primera función ‘El águila en la alcoba’.