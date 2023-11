La actriz de Beverly Hills 90210, Shannen Doherty de 52 años de edad, no quiere morir al ser diagnosticada con metástasis.

En una entrevista para la revista People, Shannen Doherty abre su corazón y habla sobre su diagnóstico de cáncer en etapa 4.

Con una actitud sincera y optimista, la actriz de Beverly Hills 90210 continúa recibiendo tratamiento, pues está más que decidida a seguir hacia adelante.

Shannen Doherty ha estado compartiendo sus batallas de salud durante varios años, ya que le diagnosticaron cáncer de mama en el 2015.

Después de la lamentable noticia, se sometió a una mastectomía, pero la cirugía mostró que las células cancerosas podrían haberse extendido más allá de los ganglios linfáticos.

Shannen Doherty dice que está comprometida en luchar contra el cáncer de mama en etapa 4, ahora que se ha extendido a sus huesos.

En una entrevista para la revista People, la actriz de Beverly Hills 90210 está decidida en seguir adelante con el tratamiento y habló de su lucha.

“No he terminado con la vida, no he terminado con amar, no he terminado con la creación, todavía no he terminado con la esperanza de cambiar con las cosas para mejor”

Shannen Doherty