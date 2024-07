Tras la muerte de Shannen Doherty el 13 de julio, se dio a conocer que la actriz logró divorciarse un día antes de morir, pero no sirvió de nada.

En 2015, Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer y luchó contra esta enfermedad por varios años, hasta que la venció en 2024.

La actriz de Hechiceras llevaba una disputa legal con su ex esposo Kurt Iswarienko -de 49 años de edad- a quien le pedía una manutención para solventar los gastos médicos.

Shannen Doherty se divorció de Kurt Iswarienko un día antes de morir

La enfermedad Shannen Doherty la dejó en una difícil situación económica, por lo que luchó para que Kurt Iswarienko le diera una pensión.

A pesar de sus esfuerzos por meses y de acusar a su ex de prolongar el proceso para esperar su muerte y no pagarle nada, al final no obtuvo lo que legalmente le correspondía.

Shannen Doherty (Instagram/@theshando)

Según documentos legales publicados por la revista People, Shanenn Doherty firmó un documento para renunciar a la manutención conyugal un día antes de su muerte.

Además de que quedó legalmente divorciada de Kurt Iswarienko, después de solicitar el divorcio en abril de 2023.

Shannen Doherty renunció a sus derechos matrimoniales, incluida la manutención que por varios meses solicitó para seguir con su tratamiento contra el cáncer.

La actriz pedía que su ex esposo pagara 278 mil pesos mensuales en concepto de manutención conyugal, pero este pago nunca se efectuó.

Kurt Iswarienko firmó el divorcio el día que murió Shannen Doherty, quien lo señaló de mostrar documentos falsos sobre sus ingresos para no pagarle pensión.

Shannen Doherty, actriz (Agencia México)

Shannen Doherty planeó su funeral desde enero

El cáncer de Shannen Doherty estaba en etapa 4 y ella manifestó su deseo por vivir, pero sabía que pronto moriría.

Shannen Doherty expresó en varias ocasiones cómo quería que fuera su funeral y en dónde quería que descansaran sus restos mortales.

La actriz deseaba que sus cenizas fuera mezcladas con las de su padre y su perro; esperaba que sus cenizas fuera esparcidas en un lugar especial en Malibú.

También deseó que su funeral fuera privado y con personas cercanas, pues no quería que por presión social otros acudieran o por lástima.

Shannen Doherty murió a los 53 años de edad rodeada de sus seres queridos y su familia pidió privacidad.