¿Andrea Legarreta defenderá a Shanik Berman en La Casa de los Famosos México 2024? La periodista quiere que su compañera interceda por ella.

Shanik Berman -de 65 años de edad- fue confirmada como la tercera habitante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Todavía no empieza La Casa de los Famosos México 2024 y Shanik Berman cree que sus comentarios podrían generarle problemas dentro del reality show.

Es por ello por lo que Shanik Berman ve en Andrea Legarreta -de 52 años de edad- la persona ideal para defenderla mientras está encerrada en La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo su petición la hizo después de que molestó a Andrea Legarreta por su vestimenta que uso en Hoy, ¿será que de todas maneras la conductora acepte defender a Shanik Berman?

Shanik Berman se ha convertido en una de las conductoras de espectáculos más polémicas debido a sus comentarios.

Su forma de decir las cosas le ha provocado varios problemas por lo que Shanik Berman teme que le pase lo mismo en La Casa de los Famosos México 2024.

Es por ello por lo que Shanik Berman ya le pidió a Andrea Legarreta que la defienda mientras está encerrada en La Casa de los Famosos México 2024.

Así lo confesó en Hoy, y es Shanik Berman reveló que ya había hablado con la producción para que Andrea Legarreta sea su defensora cuando cause polémica.

Andrea Legarreta reveló que ella no podía ir a defender a Shanik Berman cuando no le ayuda y genera gran polémica con lo que dice.

“Lo que si es real es que yo le digo, cuando me dijo eso ‘ya les dije para ver si me puedes ir a defender a La Casa de los Famosos’ le digo güera si no hay nada que defender no te puedo ir a defender”

Andrea Legarreta