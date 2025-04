Shanik Aspe -de 40 años de edad- reveló que fue víctima de acoso por parte de un fan cuando conducía el programa Hit M3, de TV Azteca.

Durante su reciente visita al programa Pinky Promise, del 10 de abril de 2025, Shanik Aspe contó que al principio no le dio importancia al asunto.

Esto cambió cuando la situación llegó a extremos peligrosos, incluyendo envenenamiento con chocolates y amenazas directas, según recordó Shanik Aspe.

Shanik Aspe en Pinky Promise (@shanik_aspe / Instagram)

“Me decía, ‘voy a abusar sexualmente de ti’”: Shanik Aspe cuenta la historia de acoso que vivió

Shanik Aspe contó que todo comenzó cuando conducía Hit M3 (al aire de 2005 a 2014) y la producción decidió que el programa fuera grabado con público en vivo.

“En ese momento no me daba cuenta que siempre había como un fan muy especial, que siempre estaba ahí”, recordó la conductora.

Las cosas comenzaron a escalar rápidamente, de tal forma que un día le regalaba chocolates y al otro le quería dar una playera estampada con su cara y hasta intentó darle un celular para que estuvieran en comunicación directa.

Shanik Aspe contó que fue cuando notó que el obsesionado fan la esperaba en TV Azteca desde las 5 de la mañana y que le hacía llamadas telefónicas obscenas a su casa cuando decidió hablar con la producción para pedir que ya no grabaran el programa con público.

“Me decía, ‘voy a abusar sexualmente de ti, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro y luego me colgaba; o, luego contestaba y se escuchaba su respiración agitada y me colgaba; luego me empezó a hablar a mi celular... eso era todos los días”, recordó Shanik Aspe.

Shanik Aspe comió chocolates envenenados de fan obsesionado

La conductora dijo que poco a poco se acostumbró a la situación, sin hacer nada, hasta que una amiga que se quedó a dormir en su casa recibió la llamada del acusador y terminó muy asustada.

Fue entonces que decidió dar parte a un área de TV Azteca donde investigan este tipo de situaciones y así descubrió que el sujeto había comprado sus datos personales.

No sólo eso, a través de una amiga se enteró de que el acosador envenenaba los chocolates que le regalaba y que ella se comía, confiada en que estaban en su empaque.