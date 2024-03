La cantante colombiana Shakira revela que durante su matrimonio con Gerard Piqué hizo que propizara al ex futbolista español olvidándose de ella.

Shakira -de 47 años de edad- está de vuelta con música nueva, promocionando su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, sin embargo, esto no ha hecho que los temas sobre su ex Gerard Piqué se queden en el olvido.

Por lo que sin mencionar el nombre de Gerard Piqué -de 37 años de edad- Shakira habló que lo que era estar casada con el español.

Shakira revela que su matrimonio hizo que priorizara a Gerard Piqué olvidándose de ella (Agencia México)

El matrimonio con Gerard Piqué no dejaba a Shakira ser libre

Durante el programa de televisión de Jimmy Fallon -de 49 años de edad- Shakira presentó lo más nuevo de su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’.

En donde, también la cantante colombiana reveló que su ex Gerard Piqué no la dejaba ser libre para hacer su música.

Por lo que sin mencionar el nombre de Gerard Piqué, la intérprete de ‘Loba’, Shakira expresó que todo el tiempo que tardó para regresar a la escena musical con una nueva producción fue por su matrimonio, sin embargo, hoy ya es libre.

“Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. Mi marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre y puedo trabajar de verdad”. Shakira

Asimismo, pese al escándalo, Shakira dijo sentirse mejor, pues este nuevo álbum también es un antes y un después para ella, tanto de la manera profesional y privada.

Shakira revela que su nuevo álbum ha sido toda una catarsis, tras divorcio de Gerard Piqué

Tras regresar a la música después de su divorcio con el ex futbolista Gerard Pique, la cantante colombiana Shakira, también reveló que su nuevo álbum ha sido toda una catarsis.

Luego de que Shakira precisara que este nuevo álbum la ayudó a reconstruirse, por lo que volver a escribir y cantar han sido su una de las cosas que la ayudado a salir adelante.

“Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única forma que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis”. Shakira

Asimismo, Shakira dijo que con la música es como ha podido expresar mucho mejor todos sus sentimientos, pues ahora las mujeres saben cuándo pueden hasta llorar sin que se les reprima.

“Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar”. Shakira

Además de hablar del tema, Shakira interpretó por primera vez en vivo su más reciente tema musical `Puntería’.

Con información de Agencia México.