Al aparecer el actor Tom Cruise quedó muy prendado de Shakira, sin embargo ella no; tanto que hasta la cantante ya quiere que la deje en paz porque huele su desesperación.

Tras su encuentro en la F1 de Miami a principios de mayo, los rumores sobre un posible romance entre Shakira, de 46 años, y Tom, de 60 años, no han parado.

Tanto que hasta se dijo que el actor de Hollywood, Tom Cruise le mandó flores a Shakira, pero al parecer su estrategia de conquista no habría dado frutos.

Pues, Shakira simplemente no estaría nada interesada, que hasta ya le pido a Tom Cruise que la deje en paz.

Al parecer la desesperación de Tom Cruise, hizo que Shakira dijera no gracias, pues ya le pidió al actor de Hollywood que la dejara en paz, pese a sentirse halagada.

Esto conforme a las declaraciones de una fuente cercana a Shakira, quien aseguró que la intérprete de Acróstico no intentó ligar para nada con Tom Cruise, sino que solo fue amable durante su encuentro en Miami.

A lo que, tras oler la desesperación de Tom Cruise, la cantante colombiana simplemente dijo que no.

Pues tras el detalle de las flores de parte de Tom Cruise para Shakira; la cantante ya le habría dado las gracias con mensaje de “ahorita no joven”.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”.

Fuente cercana a Shakira