Shakira lo logró, sigue facturando con su tema “BZRP Music Sessions #53″, mismo que estrenó el pasado 11 de enero y del que todos están hablando.

Las frases que estructuran el polémico tema, están siendo tomadas por personas que se identifican con el sentir de Shakira, de 45 años de edad.

Pero no todo es bueno, la critica también se ha hecho presente debido a que Shakira “cosifica” a Clara Chía, de 23 años de edad, la novia de Gerard Piqué, de 35 años de edad, entre otras cosas.

Sin embargo, Shakira no se detiene. Con la mirada puesta en el éxito y la venganza, continúa -y posiblemente continuará- lanzando canciones inspirados en su expareja y padre de sus hijos.

Pero esto no es nuevo ni en ella ni en la escena musical. Cibernautas están recordando que Lupita D’Alessio -en su momento- también dedicó una canción de despecho con la que puso de cabeza a todo México.

En los 80′s, Lupita D’Alessio, de 68 años de edad, le dedicó su exitoso tema “Mentiras” al exfutbolista del América, Carlos Reinoso, de ahora 77 años de edad.

Resulta que la también llamada ‘Leona dormida’ tuvo un romance de 4 años con el exfutbolista Carlos Reinoso, quien le destrozó el corazón con sus mentiras.

Pero él exfutbolista chileno no fue su única fuente de inspiración, Lupita D’Alessio reveló que “Mentiras” también iba dirigida a su exmarido Jorge Vargas, quien murió en 2009.

“¿Quién no nos ha mentido? Todos los hombres, todos los que tuve, cinco matrimonios y los intervalos que no se conocieron, me mintieron. Jorge Vargas, que fue el papá de mis hijos, fue un mentiroso, aunque en paz descanse. Carlos Reinoso, también fue un mentiroso”

Lupita D’Alessio declara en Ventaneando