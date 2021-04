Karol G revela que Shakira se negó a grabar una canción con ella

Karol G le ofreció a Shakira colaborar con ella en la interpretación de una de las canciones de su nuevo álbum "KG0516".

Karol G, quien está estrenando su tercer álbum de estudio “KG0516” del cual destacan los exitosos temas “Tusa” y “Bichota” -canciones que llegaron a puntear en playlist de diferentes plataformas musicales- reveló que tenía en mente una colaboración con su connacional: Shakira.

Luego de que Karol G cerrara el 2020 de forma positiva, convirtiéndose en una de las cantantes femeninas más importantes del género urbano , Spotify reconoció a “KG0516” como la producción más exitosa de una artista de habla hispana en la plataforma de “streaming” a nivel mundial.

“KG0516” se ubicó en los primeros lugares en las escuchas de Apple Music en todo el mundo hispano, incluyendo los Estados Unidos y Suiza. Además se colocó entre los 20 más escuchados en Italia y Países Bajos.

Sin embargo, esto no bastó para Shakira, quien al ser invitada a una colaboración con Karol G para, precisamente el álbum "KG0516", rechazó la invitación de su compañera

Shakira rechazó trabajar con Karol G

Sin embargo todo el éxito e innovación de Karol G en el género urbano, no han sido suficientes para que la cantante mundialmente reconocida, Shakira, quiera hacer una canción junto a ella.

Así lo dio a conocer el programa ‘Suelta La Sopa’, Karol G donde se supo que contactó a la cantante barranquillera para que participara en uno de los temas de su tercer disco, obteniendo una respuesta fue negativa .

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento” Karol G

Sin embargo, Karol G comentó que no descarta la posibilidad de volver a buscar a Shakira para una canción donde sus voces puedan funcionar en conjunto.

“Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo” Karol G

Esto se dio luego de que la propia Karol G confesará que aún no está en el nivel de las mujeres más grandes de la música latina, pues compararon su éxito con el de Shakira y JLo. Donde la reguetonera contó que para estar al nivel de ellas, le falta un montón por hacer, pues ellas han marcado generaciones.

Cabe señalar que Karol G ha trabajado con artistas como J Balvin, Maluma, Camilo, Niki Minaj o Ivy Queen.