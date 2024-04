Shakira -de 47 años de edad- encontró oficialmente a su gemela perdida. Y es que el parecido es tan grande que ni la cantante lo puede creer.

Todo comenzó con el lanzamiento de Las Mujeres ya no Lloran, el nuevo álbum de estudio de la cantante colombiana.

Pues en el nuevo materia se incluye el tema “Puntería”, mismo que ha generado un nuevo trend en redes sociales como TikTok.

Este consiste en recrear unos pasos de baile que Shakira hace sentada en una silla. Por lo que miles de fans se han sumado a la tendencia del momento.

Shakira (@shakira / Instagram)

Shakira encontró a su gemela gracias al nuevo trend de una de sus canciones

Fue en medio de toda la euforia que está generando el regreso de Shakira a la música que la cantante encontró a su gemela separada al nacer.

Y es que de la ola de videos que están saliendo de sus fans bailando al ritmo de “Puntería”, salió una usuaria de TikTok que es idéntica a Shakira.

Incluso la cantante compartió el video en sus historia de Instagram, mostrándose atónita por el increíble parecido entre ambas.

“Omg she looks just like me!”, fue lo que escribió Shakira para externar su sorpresa. Que en otras palabras quiere decir “¡Dios mío, se parece a mí!”.

Shakira encontró a su gemela gracias al nuevo trend de una de sus canciones (Instagram | Captura de pantalla)

Usuarios confunden a la gemela con la verdadera Shakira

Sin embargo, Shakira no fue la única sorprendida de encontrar a su gemela, pues más de uno se fue con la finta de que se trataba de la cantante.

¿Pero quién es la clon de Shakira? Se trata de una usuaria de TikTok registrada en la plataforma de videos como @loredalo.

Y si bien la joven comparte videos con sus seguidores de su vida cotidiana y de otros trends a los que decide sumarse, esto no impide que del diario la confundan con Shakira.

Motivo por el cual tenía en claro que sí o sí tenía que subir su propia versión de “Puntería”, misma que fue elogiada por sus seguidores.

“Pensé que era Shakira” y Todos pensamos que era Shakira”, fueron algunos comentarios en el video de la gemela de la cantante.