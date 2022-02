Shailene Woodley y Aaron Rodgers rompen su compromiso, ya no habrá boda entre la actriz de Hollywood y el quarterback de Green Bay Packers.

En declararon a People la estrella de ‘Big Little Lies’ de 30 años y el mariscal de los Green Bay Packers de 38 pusieron fin a su relación tras estar comprometidos por un año.

Con lo que dan por terminado su compromiso matrimonial, luego de que éste fuera anunciado por el propio Aaron Rodgers en febrero de 2021.

Mientras que Shailen Woodley también confirmó públicamente el compromiso durante el programa The Tonight Show.

Pese a la separación de la famosa pareja, se sabe que ambos terminaron en buenos términos.

“La separación fue amistosa, simplemente no estaba funcionando. Son personas muy diferentes con carreras ocupadas y hubo obstáculos que no pudieron superar. Seguirán siendo amigables; no hay mala sangre ni drama. Simplemente no funcionó para ellos”.

Fuente a la revista People