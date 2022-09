A poco de que se viralizaran imágenes de Shaarza Moriel tomada de la mano con Anuel AA y hasta usando una de sus cadenas, la modelo revela si está con él o no, así como le tira indirecta a Yailin La Más Viral.

Shaarza Moriel, de 21 años de edad, no pudo resistirse y es que en las últimas horas sus seguidores la llenaron de preguntas alrededor de su vida amorosa pues todos quieren saber si le quitó el esposo a Yailin La Más Viral.

Por lo que la modelo de origen hondureño y colombiano, confirmó que tuvo una relación con Anuel AA, de 29 años de edad; sin embargo, ya es cosa del pasado puesto que ella no se enamora.

“La vida e una sola. Yo no me enamoro”, escribió en sus historias de Instagram, donde adjuntó un video musical de Anuel AA.

Shaarza Moriel dice no tener un romance con Anuel AA (@shaarza_moriel / Instagram)

Así como aclaró que actualmente no tiene novio por lo que disfruta de su soltería al máximo, lo que significa que efectivamente ya no está con el rapero.

Por otro lado, asegura que Anuel AA fue quien la buscó y que ella no se robó a nadie, que además no piensa llegar -por el momento al altar- como se rumoró, advierte que si lo quiere puede tener a quien desee.

“Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que éramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero si les digo que él es el que me busca”

Shaarza Moriel