Queda claro, Shaarza Moriel quiere que todo mundo se enteré de su relación con Anuel AA, el aún esposo de Yailin La Más Viral, por lo que ha confirmado la infidelidad en redes sociales.

Mediante un nuevo mensaje publicado en sus historias de Instagram, la modelo Shaarza Moriel , de 21 años de edad, aclara que ella no busca a los hombres por dinero.

“Lo primero es que todo lo que tengo lo he comprado yo solita, vale”, escribe la novia de Anuel AA, de 29 años de edad.

Para posteriormente señalar que el rapero no le ha regalado ningún auto lujoso como algunos medios de comunicación han rumorado.

“Lo segundo, este vehículo y todos los demás me los he regalado yo misma también porque me lo merezco y puedo comprármelo”, agrega.

Y sin más menciona a Anuel AA como su presunto amante: “Me vale un bicho lo que piensen, si estoy con Gazmey, son cosas mías parce”.

Cabe mencionar que el nombre real de Anuel AA es Emmanuel Gazmey Santiago.

Shaarza Moriel (@shaarza_moriel / Instagram)

Shaarza Moriel confirma infidelidad con Anuel AA

Una vez que aclaró que no anda con nadie por interés ya que no lo necesita, Shaarza Moriel confirma tener un romance con el esposo de Yailin La Más Viral.

“Dato curioso: No sabía que si un hombre comprometido está con otra mujer tiene que dejar la prometida”.

Como ya lo mencionamos, Anuel AA está casado con Yailin La Más Viral, de 20 años de edad, desde el pasado mes de junio. Ellos contrajeron nupcias por la vía civil.

Yailin La Más Viral y Anuel AA (@yailinlamasviralreal / Instagram)

Sin embargo, a finales del mes de agosto, la pareja levantó sospechas de ruptura cuando la cantante nacida en República Dominicana inexplicablemente eliminó su cuenta de Instagram, aunque más tarde volvió a la red social.

Previo a la acción la cantante habría revelado que su pareja la engañó, por lo que ya sabría quién es la otra novia de Anuel AA.

Contrario a lo que muchos hubiéramos pensando, la cantante no se ha vuelto a pronunciar al respeto, al igual que Anuel AA, quien no ha dicho palabra alguna.