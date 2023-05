Sergio Mayer presentó su nuevo podcast familiar, pero Issabela Camil acabó enojada por Luis Miguel y tuvo que aclarar que no hablarán de sus pasados.

Sergio Mayer, de 57 años de edad, presentó junto a su esposa Issabela Camil e hija su nuevo podcast familiar: “En familia con los Mayer”.

Al parecer, los proyectos en familia han tomado relevancia los últimos años y ni Sergio Mayer se quiere quedar atrás.

Sergio Mayer e Issabela Camil son uno de los matrimonios más estables del mundo de la farándula, pero también son conocidos por ser muy reservados.

Antes de formar su hermosa familia, cada uno tuvo su pasado amoroso y no han podido escapar de él.

Sergio Mayer con Bárbara Mori, e Issabela Camil con Luis Miguel.

A través de una conferencia de prensa, Sergio Mayer e Issabela Camil dieron a conocer su nuevo podcast.

No obstante, fueron cuestionados sobre sus pasados amorosos.

Ante esto, Issabela Camil enseguida se mostró molesta y aseguró que esos temas no se van a tocar en el podcast familiar.

Sergio Mayer apoyó a su esposa comentando que el podcast “En familia con los Mayer” será de temas en general.

Como los miedos, relaciones entre padres e hijos, divorcios, entre otros.

Ya que la prensa seguía abordando el tema de Luis Miguel, Issabela Camil se mostró indignada y se limitó a sonreír.

Para finalizar, Isabella Camil expresó que no sabe nada de Luis Miguel y dijo no tener idea de que lo habían nombrado el “rey cucaracho”.

“No se corazón, no me enteré de que le dijo y no me interesa la verdad, yo no me sé la historia de esa familia”

Issabela Camil