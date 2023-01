Sergio Mayer Mori ha dado mucho de qué hablar desde que en 2022, Netflix estrenó la serie de RBD para la plataforma, pues el actor dijo que no la agrupación no era de su agrado.

Esto llevó a que los fans de RBD (los originales) se fueron en su contra y aunque hoy defiende el derecho a la diversidad de gustos, sí haría “encantado” la tercera temporada de la serie.

Sergio Mayer Mori, de 24 años de edad, reconoció que las palabras que usó para decir que RBD no le gusta no fueron correctas y aunque sigue firme, sí haría otra temporada para Netflix.

A Sergio Mayer Mori no le gusta RBD, pero sí haría la tercera temporada de la serie en Netflix

A RBD no se le toca y Sergio Mayer Mori se dio cuenta ya que había declarado que no le gustaba la música de su agrupación, cuando formó parte de la serie de Netflix inspirada en la novela.

Elenco de RBD para la serie de Netflix. (Especial / Twitter)

Y aunque de estas declaraciones ya pasó más de un año, Sergio Mayer Mori sigue dando de qué hablar, sobre todo que ahora RBD regresa con la gira 2023.

Ante ello, en una entrevista que el actor y músico dio al canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, reconoció que las palabras que usó no fueron las correctas.

Sin embargo, argumentó el respetar la diversidad de gustos, explicando “no porque mi papel sea de un judío, quiere decir que yo crea en lo que los judíos creen”.

Pese a que esta fue su manera de decir que RBD no le gusta, dijo esto se debe respetar, pese a que él hace la nueva serie que Netflix hizo inspirado en la novela “Rebelde”.

Sergio Mayer Mori en la serie de RBD de Netflix. (YouTube/ Netflix Latinoamérica / Tomada de video)

Y aunque no le guste la música que RBD hace, Sergio Mayer Mori se dijo gustoso de hacer la tercera temporada de la serie en Netflix, pues aseguró que fue maravilloso.

“La manera en la que lo dije fue errónea, lo supe desde el momento que lo dije, no cuide mis palabras. Pero por otro lado está, y no me tiene que gustar una cosa u otra para poder estar vivo”. Sergio Mayer Mori, actor.

Incluso, hizo frente a rumores de que no tuvo buena relación con Andrea Chaparro de 21 años de edad, diciendo “con todos me la pasé muy bien”.

“Fue una experiencia maravillosa con gente maravillosa, todo fue bien tanto con Andrea, como con Azul como con Franco… con todos fue excelente”. Sergio Mayer Mori, actor.

Pero no, no te espantes, Sergio Mayer Mori dijo que la producción de Netflix ya no quiso hacer la tercera temporada de la serie de RBD.

Sergio Mayer Mori se vio orillado “por el sistema” a trabajar para vivir y no por gusto

Sergio Mayer Mori dijo que gustoso haría la tercera temporada de RBD para Netflix, pero luego reconoció que ha hecho trabajo por dinero, no por gusto.

El famoso explicó que aunque en un principio su idea era “hacer música por gusto y no por dinero”, el “sistema” lo ha orillado a trabajar para poder comer y pagar las cosas de su hija.

Reconociendo que ha aceptado campañas por dinero, no porque le guste, “como se tiene que hacer para sobrevivir en este sistema”.

Antes de ello, Sergio Mayer Mori dijo que aunque RBD no le gusta, sí haría una tercera temporada de la serie en Netflix, pero ¿por dinero?