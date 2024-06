Sergio Andrade -de 68 años de edad- está vivo y en un hospital, siendo una empleada anónima del lugar quien reveló detalles de su ingreso.

En días pasados se empezó a difundir en redes sociales la supuesta muerte del ex productor de Gloria Trevi, Sergio Andrade.

Sin embargo, no se dieron a conocer las causas de la muerte. Además de que lo dicho por la familia de Sergio Andrade contaba con muchas inconsistencias.

Todo esta información se empezó a divulgar el pasado viernes 21 de junio de 2024.

Pero ahora, a casi una semana de la supuesta muerte de Sergio Andrade, se ha revelado que el ex productor fue visto con vida el sábado 22 de junio en un hospital de Cancún.

Siendo la testigo quien dio a conocer el estado de salud en el que se encuentra y las condiciones en las que fue ingresado al hospital.

Sergio Andrade llegó al hospital mal y en una silla de ruedas por problemas renales

Una trabajadora del hospital donde estuvo internado Sergio Andrade habló con el equipo de Chisme No Like para revelar que el ex productor está con vida.

Una de las cosas que reveló la fuente anónima fue en torno al estado de salud delicado y apariencia de Sergio Andrade.

Sergio Andrade (Agencia México)

Pues en palabras de la trabajadora del hospital, “el señor se veía mal”, además de que llegó en una silla de ruedas:

“El señor se ve mal. De hecho estaba en silla de ruedas porque al parecer trae problemas renales, pero sí ya se ve mal”. Fuente anónima

Familia de Sergio Andrade se negó a revelar la identidad del ex productor en el hospital

Otra de las cosas que reveló la fuente a Chisme No Like fue la forma en la que Sergio Andrade fue internado en el hospital.

Pues la familia se negó a dar una identificación oficial del ex productor, por lo que al principio en el hospital no sabían de quién se trataba.

Sin embargo, tuvieron que proporcionar la identidad de Sergio Andrade al ver que no lo podían atender por falta de identificación.

Siendo así como la familia terminó por mostrar la identificación de Sergio Andrade en el hospital para que fuera atendido:

“Yo llegué a verlo en un par de ocasiones. Y fue muy rara su llegada porque no querían otorgarnos su identificación oficial y tampoco lo podíamos atender. Los familiares al ver que no lo atendíamos nos tuvieron que proporcionar su identificación y así fue como dos dimos cuenta de qu era él”. Fuente anónima

Sergio Andrade, productor. (SofíaA / Wikipedia)

Sergio Andrade fue trasladado a un hospital de Mérida, sigue vivo pero su estado es delicado

Una trabajadora del hospital donde estuvo internado Sergio Andrade, dio a conocer que el ingreso del productor el pasado 22 de junio, fue el tercero en su tipo.

Sin embargo, lo último que supieron de él fue que su familia optó por trasladarlo a otro hospital en Mérida.

Pues los rumores de que Sergio Andrade estaba internado eran ya muy fuertes y tenían miedo de que las autoridades fueran a buscarlo.

El paso de Sergio Andrade por el hospital habría dejado ver que su estado de salud es bastante delicado, pues incluso la fuente lo escuchó decir que tenía miedo de morir.