Selena Gómez es más feliz desde que dejó Instagram

Una de las artistas con más millones de seguidores en Instagram ha sido Selena Gómez, la cual se sincero al hablar sobre los problemas en su salud mental que le ha generado la red social.

Diciendo que es más feliz desde que se alejó de Instagram, calificándola como una de las mejores decisiones que ha tomado.

En entrevista para la revista In Style, Selena Gómez, cantante y actriz habló de sus problemas con la ansiedad y la depresión.

Efectos nocivos que Instagram provocó en la salud mental de Selena Gómez y por lo que la artista ha luchado para vencerlos.

“Tengo problemas de depresión y ansiedad y me resultó difícil ser yo misma”, Selena Gómez

“Llegó ese momento en el que no quise publicar nada en redes sociales porque me di cuenta que no podía compartir ni decir nada”, agregó Selena Gómez.

Selena Gómez (@selenagomez - Instagram)

Tras darse cuenta que el daño nocivo que Instagram provocó, la joven cantante, Selena Gomez decidió que no iba a dejar que las fotos y vídeos controlen su vida.

“Llegó un punto en el que Instagram se convirtió en todo mi mundo, y eso era muy peligroso”. Selena Gómez

“Tomarme un descanso de las redes sociales fue la mejor decisión que jamás he podido tomar por mi salud mental”, aseguró Selena Gómez.

Dichas declaraciones se dan a poco meses, en donde Selena Gómez lanzó su podcast ‘Wondermind’ para el cuidado de la salud mental y que cuenta con la participación de expertos.

¿Cómo maneja Selena Gómez su Instagram para ser más feliz?

Luego de que la ex estrella juvenil de Disney, Selena Gómez se sinceró sobre los problemas de salud mental que tuvo con Instagram.

Ahora, Selena Gómez ha encontrado una manera para ser más feliz junto a la red social.

Pese a que en sí Selena Gómez no ha dejado Instagram, si se ha tomado un descanso de la red social e incluso se ha alejado de ella aún sin cerrar la cuenta.

Selena Gomez (Mario Anzuoni / Reuters / REUTERS)

Recordemos que Selena Gomez es una de las artistas con más seguidores en Instagram, la cual cuenta con 287 millones de seguidores en esta red social.

Por lo que para ser feliz junto a Instagram, Selena Gómez decidió no administrar su cuenta sola.

“Creé un sistema en el que todavía no tengo mis contraseñas. Y el odio y las comparaciones innecesarias desaparecieron una vez que dejé mi teléfono”. Selena Gómez

“Habrá momentos en que ese sentimiento extraño volverá, pero ahora tengo una relación mucho mejor conmigo mismo”, concluyó Selena Gómez.