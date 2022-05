Sebastián Zurita habló sobre la muerte de su mamá, la actriz Christian Bach, y cómo enfrenta la pérdida día a día.

Al respecto, Sebastián Zurita confesó que, aunque la muerte de Christian Bach ocurrió hace tres años , él la siente presente en varios aspectos de su vida.

Incluso, Sebastián Zurita dijo estar convencido de que su mamá es quien apela por sus éxitos “desde arriba”.

Sebastián Zurita toma inspiración de su mamá, Christian Bach

Sebastián Zurita tiene un objetivo muy claro en su carrera como actor, mismo que reforzó tras la muerte de su mamá .

Dada la trayectoria de sus padres, Humberto Zurita y Christian Bach, Sebastián Zurita siente el compromiso de hacerle honor a sus apellidos.

En este sentido, el actor asegura que es su mamá quien lo inspira para que esta meta se cumpla.

Sebastián Zurita (@szuritaoficial / Instagram)

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para YouTube, Sebastián Zurita habló sobre cómo sobrellevó la muerte de su mamá en 2019.

En aquel año, la familia Zurita Bach fue muy discreta sobre las causas y muerte de Christian Bach.

Esto, como parte de la última voluntad de la actriz .

Christian Bach (Agencia México)

Sebastián Zurita abrió su corazón y presumió haber encontrado consuelo; no obstante, dijo, no hay día en el que no extrañe a su mamá .

“Mi mamá era una locura (...) era la primera, primera, a la que recurría.” Sebastián Zurita

Sebastián Zurita y Christian Bach compartieron créditos una sola vez, en la telenovela ‘La impostora ’.

A decir del actor, de 35 años de edad, fue una experiencia que aún guarda en el corazón.

“Era muy divertido trabajar con mi mamá”, recordó.

Sebastián Zurita, Christian Bach (@szuritaoficial / Instagram)

Entre risas y nostalgia, Sebastián Zurita dijo estar convencido de que su mamá, Christian Bach, es quien intercede por él en cada proyecto.

Por ello, sabe que todo lo que pasa en su día a día, es gracias a ella.

“Si hay alguien que trae ahí en friega al Señor, es mi mamá. (...) Yo sé que está ahí.” Sebastián Zurita

Finalmente, Sebastián Zurita lamentó que Christian Bach no sea testigo presente de sus nuevos proyectos.

“Me hubiera encantado que viera esto”, señaló.