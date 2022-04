Sebastián Zurita cree que el poliamor no es para todos, pues considera que es muy difícil lidiar con todo lo que se deriva de este tipo de relaciones.

Actualmente, Sebastián Zurita se encuentra promocionando la segunda temporada de ‘Cómo Sobrevivir Soltero’, serie de Amazon que él mismo creó junto con su hermano Emiliano.

Ante el contenido de la serie, Sebastián Zurita fue interrogado en ‘Ventaneando’ sobre su situación sentimental y su opinión sobre el poliamor.

De visita en el foro de ‘Ventaneando’, Sebastián Zurita habló sobre su situación sentimental, revelando con mucha reserva, que hoy en día se encuentra soltero.

Ante ello, le preguntaron si eso significa que en su vida no hay una o varias mujeres con las que podría iniciar alguna relación. Sebastián Zurita respondió:

“La soltería no tiene nada que ver con la soledad, hay que saber disfrutar la soltería muy bien”

No obstante, dijo que de momento su prioridad lograr la consolidación de Addiction House, la casa productora que fundó junto a su hermano Emiliano Zurita.

De ahí que no tenga tiempo para pensar, por el momento en alguna relación formal, indicó Sebastián Zurita.

Ante ello, le preguntaron a Sebastián Zurita si está abierto a la posibilidad de experimentar con relaciones abiertas. El actor confesó que ya ha pensado en el asunto:

Sin embargo, Sebastián Zurita reconoció que por más moderno que pueda ser, las relaciones abiertas no parecen ser algo para él, ya que implican muchas complejidades:

“No sé, no sé si estoy listo para ese tipo de cosas porque creo que la diferencia es que no la debes de buscar cuando estás tratando de arreglar algo de tu pareja, lo tienes que buscar cuando estás totalmente sólido y es lo que quieren y pues se tienen que hacer ciertas reglas, ciertas cosas, pero no es para todos, ¿sabes?”

