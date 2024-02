Sebastián Yatra tuvo una enorme metida de pata al participar en un podcast y revelar que aunque esté muy enamorado, sería infiel porque sabe que le gustaría alguien más.

A través de una sincera plática que Sebastián Yatra -de 29 años de edad- tuvo en Podium Podcast, compartió que su relación más larga ha sido de un año.

Sin embargo, explicó que no cree que dure más de ese tiempo tope en una relación, apuntando a que de ser así sería infiel aunque estuviera muy enamorado.

Sebastián Yatra estuvo en el podcast de Vicky Martín Berrocal -de 50 años de edad- y tal parece que se sintió tanto en confianza que terminó revelando que ser fiel no le dura más de un año.

En la plática que surgió hace dos días en el podcast Podium, el cantante colombiano comenzó por describir cómo se enamora de una mujer para luego confesar que luego de un año de relación, definitivamente sería infiel.

Primero, Sebastián Yatra contó que sin duda para enamorarse de alguien primero va la atracción física, asegurando que nunca le ha pasado a la inversa, enamorarse y luego que le guste la mujer físicamente.

“No me ha pasado que yo diga esta persona es super buena persona y después me termina gustando también en lo físico, nunca me ha pasado que me haya enamorado de alguien que no me guste”.

Sebastián Yatra, cantante.