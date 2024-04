Sebastián Yatra -de 29 años de edad- suma un éxito a su carrera. El cantante y compositor es ahora el embajador regional latinoamericano de una exclusiva marca de joyería.

Sebastián Yatra, quien a los 12 años comenzó a escribir canciones, se ha convertido en uno de los cantantes más escuchados a nivel internacional.

Su talento ha sido reconocido en los Latin Grammy, así como ha desfilado en importantes alfombras rojas; fue multipremiado en Premios Juventud y en los MTV Europe Awards.

Razón por la que no pasó desapercibido ante la joyería y orfebrería de lujo fundada por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young.

Tiffany & Co. se complace en anunciar a Sebastián Yatra como su embajador regional latinoamericano.

“Por su carisma y energética presencia en el escenario”, Tiffany & Co. se enorgullece en darle la bienvenida a Sebastián Yatra a la familia.

Al respecto, el compositor colombiano se dice agradecido sobre todo porque es fan de la lujosa marca desde hace varios años.

“Tiffany & Co. es una joyería icónica, soy fan de la marca desde que tengo memoria. Me siento honrado de unirme a la familia Tiffany & Co. y empezar este viaje juntos”

Sebastián Yatra