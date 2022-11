El amor no prosperó y ni duro entre Johnny Depp y su novia abogada, luego de que medios locales reportaran que su recién relación sentimental ha terminado.

Poco fue el tiempo que le duró el enamoramiento a Johnny Depp de 59 años de edad junto a su novia la abogada Joelle Rich de 37 años de edad.

Luego de que la revista People confirmó este martes 8 de noviembre que el actor Johnny Depp y la abogada Joelle Rich han terminado su breve relación.

Misma relación entre Johnny Depp y la abogada Joelle Rich que había salido a la luz hace apenas unos meses, precisamente en septiembre pasado.

Johnny Depp y su novia Joelle Rich (Agencia Méxco )

Johnny Depp terminó su relación con la abogada Joelle Rich

Según una fuente allegada al actor de Piratas del Caribe dijo a la revista People que Johnny Depp terminó su relación con la abogada Joelle Rich.

Romance del actor de Hollywood Johnny Depp que no duró, tal y como se venía venir, pues cuando salió a la luz dicho romance con su abogada se dijo que no era formal.

De acuerdo a amistades cercanas de Johnny Depp, el romance con la abogada Joelle Rich se habría acabado porque “ha sido un período extremadamente traumático para él. No creo que una relación comprometida sea lo suyo”.

Asimismo, la fuente dijo que el propio Johnny Depp estaba consistente de lo que eran por lo que “ no estamos hablando de una pareja normal. No es una historia de amor grande y comprometida. No estoy seguro de que alguna vez lo haya sido”.

A esto se sabe que Joelle Rich, formó parte del grupo de abogados que representó en Londres a Johnny Depp durante la demanda al diario inglés The Sun que señaló que el actor era un “golpeador de esposas”.

Además de que Joelle Rich estuvo acompañando al actor Johnny Depp durante el juicio en Estado Unidos en contra de Amber Heard, por difamación.

Incluso lJoelle Rich mantenía una buena relación con la abogada del caso en turno Camille Vasquez y de la que se especulaba un romance con Johnny Depp, pero lo cual era falso, pues el actor ya salia con la abogada, incluso entre colegas en varias ocasiones se les vio saludandose y abrazándose cordialmente.