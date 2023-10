Niurka no soporta a Alicia Machado, incluso se alegra de que le vaya mal en la vida a tal punto que cree que si la exmodelo fue golpeada por José Manuel Figueroa es porque se lo ganó.

No es broma. Niurka da por hecho que si Alicia Machado fue violentada por José Manuel Figueroa es porque se lo merecía ya que es una persona mala.

Niurka, vedette. (@niurka.oficial)

“Se los habrá ganado”, dice Niurka sobre los golpes que supuestamente Alicia Machado recibió de José Manuel Figueroa

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Niurka, de 55 años de edad, asegura que no le interesa la vida de Alicia Machado, de 46 años de edad, quien asegura fue golpeada en el pasado por José Manuel Figueroa.

Y es que de acuerdo con Niurka, Alicia Machado, la ex de José Manuel Figueroa, es convenenciera, se vende al mejor postor y tiene problemas con varias personalidades a quienes incluso les ha arruinado la reputación.

Así como la culpa de haber salido mal del reality show La Casa de los Famosos Telemundo, donde la exmodelo fungió como panelista, por lo que habría colaborado en la campaña de desprestigio en su contra.

Por ello al enterarse que José Manuel Figuroa pudo haberla golpeado cuando sostenían un romance, sin pensarlo dos veces, dio por hecho que “se lo ganó”.

“Si le metieron un par de putazos en el pasado, se los habrá ganado la estúpida”, declaró a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Hasta el momento, Alicia Machado no ha reaccionado a lo dicho por la vedette.

Además de sus problemas con Alicia Machado, Niurka no se ha reconciliado con Juan Osorio

Alicia Machado no es la única que le da malestar de estómago a Niurka, la vedette también está de pleito con su expareja, el productor de televisión y teatro Juan Osorio.

De acuerdo con Niurka, Juan Osorio, de 66 años de edad, la hizo enojar porque le prohibió llamarle en la madrugada para saber de su hijo, incluso le pide hacer cita para verlo.

“Si no te puedo llamar a las 2 de la mañana preocupada por mi hijo y tengo que pedir cita, no me sirves”, dijo muy molesta.

Cabe mencionar que Juan Osorio y Niurka tienen un hijo en común llamado Emilio Osorio, de 20 años de edad.