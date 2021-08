¿Scarlett Johansson se une a DC?

Luego de la demanda interpuesta de Scarlett Johansson a Disney y Marvel Studios tras el fracaso de ‘Black Widow’ (2021), se ha reportado que DC le habría ofrecido trabajo.

Scarlett Johansson es una de las actrices mas cotizadas de Hollywood y que, por al menos 10 años se ha convertido en uno de los rostros de Marvel al interpretar a Natasha Romanoff , alías Black Widow.

Sin embargo, tras el estreno de su película en solitario en cines y en la plataforma de Disney+, las ganancias no fueron lo que se esperaba y es por eso que Scarlett Johansson, al participar también como productora, decidió demandarlos.

El sorpresivo pleito entre una de las Vengadoras con Marvel Studios provocó el descontento de la empresa, asegurando que ya no tendría futuros proyectos con Scarlett Johansson.

Es decir que las diferencias entre Marvel / Disney y Scarlett Johansson serían prácticamente irreconciliables.

Sin embargo, tal y como ocurrió con James Gunn tras su despido de ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’, se reporta que DC le habría ofrecido a Johansson trabajar con ellos.

Scarlett Johansson (AFP)

Scarlett Johansson podría interpretar a Poison Ivy

De acuerdo a We Got This Covered , Warner Bros. le habría ofrecido a Scarlett Johansson participar en sus futuros proyectos.

Y aunque aún no se revela que personaje le habrían ofrecido a la actriz, algunos especulan que podría ser Posison Ivy o Hiedra Venenosa.

Esta villana podría salir al lado de Margot Robbie quien actualmente mantiene su papel como Harley Quinn y quien ha pedido en varias ocasiones a este personaje.

Sin embargo, este supuesto ofrecimiento de trabajo a Scarlett Johansson aún no estaría confirmado.

De momento, todo indica que Scarlett Johansson ahora está enfocada en otra etapa de su vida, al darse a conocer la noticia que acaba de dar a luz a su segundo hijo , producto de su matrimonio con el comediante Colin Jost.