Sam Smith, reconocido artista británico, aprovechó sus conciertos en México para visitar la Taquería Orinoco en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México (CDMX).

A través de sus redes sociales, Sam Smith compartió su experiencia culinaria comiendo tacos, quedando fascinado con uno de los platillos más emblemáticos de todo México.

Sam Smith visita Taquería Orinoco en Roma Norte y esto fue lo que comió (Captura)

Sam Smith y su experiencia tras visitar la Taquería Orinoco en Roma Norte

Aprovechando su estancia en la CDXM como parte de su actual gira musical To Be Free, Sam Smith compartió su experiencia con la gastronomía mexicana tras visitar la Taquería Orinoco en Roma Norte.

A través de su perfil alterno en Instagram, sam.served, Sam Smith elogió la particular combinación de colores del local y el creativo diseño del logotipo de la Taquería Orinoco.

Se trata de la imagen de una vaca invertida dentro de un taco, asegurando incluso que consideraría plasmar aquel logo en un tatuaje.

Al ingresar al establecimiento, el imponente trompo de carne al pastor captó de inmediato la atención de Sam Smith, quien comparó su gran volumen con la pata de un elefante.

Posteriormente, el cantante ordenó una gringa, una especialidad elaborada con una tortilla de harina, queso y carne de pastor.

Sam Smith visita Taquería Orinoco en Roma Norte y esto fue lo que comió (Captura)

Tras la primer mordida, el artista alabó su textura crujiente, asegurando que percibía mucho amor en la preparación y que era indudablemente uno de los mejores tacos de su vida.

Posteriormente, el británico culminó con la degustación de diferentes salsas de la Taquería Orinoco, atreviéndose a probar la opción más picante de la barra.

Al probarla, Sam Smith detalló que el ardor no era tan intenso, generando una calidez que ascendía velozmente antes de desvanecerse por completo.

Así, el artista cerró su visita por la CDMX, destacando que la comida local ganó un puesto predilecto en su paladar.