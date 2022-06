Un hombre saludó a ‘La Roca’ y el actor le habría dejado una herida en el hombro, se muestra en un video de TikTok, que se viralizó.

El youtuber Dani Virgen, compartió el video de la ocasión que saludo al actor y se observa como el actor cierra el puño y le toca el hombro. Al regresar a su casa Dani se checo el brazo y en el hombro tenía un moretón.

El youtuber a modo de broma afirmó que el actor le provocó la herida provocada en el hombro y en el video escribió “Solo usó el 0.001% de su poder”.

A los usuarios les ha provocado risa la extraña marca y algunos han bromeado en torno a la fortaleza de ‘La Roca’.

El clip de TikTok, subido el pasado miércoles 8 de junio, ya ha alcanzado más de 5 millones de visualizaciones y cuenta con 937 mil 300 vistas. La herida en el hombro provocada por el actor se ha popularizado en TikTok.

‘La Roca’ es un fenómeno de internet

El actor se ha vuelto popular en internet, por su irreverencia y especialmente por los memes de él que rondan a través de internet.

Meme de 'La Roca' (Facebook/wheneresotaku)

Además, el actor cuenta con un gran carisma en la gran pantalla que lo ha llevado a ganarse el cariño de los amantes del cine. Ahora con el hecho de la herida en el hombro, se ha ganado el cariño de TikTok.

‘La Roca’ ha aparecido en cintas nostálgicas como:

El infiltrado (2013)

Venganza letal (2010)

Hada por accidente (2010)

Entrenando a papá (2007)

Rampage: devastación (2018)

Moana (2016)

Un espía y medio (2016)

Guardianes de la bahía (2017)

Jumanji: En la selva (2017)

Y próximamente veremos al actor como protagonista de la cinta del supervillano Black Adam, que promete emocionar a los fans de DC Comics.

¿Cómo han reaccionado los usuarios a la herida provocada por el actor ‘La Roca’?

La herida en el hombro provocada por el saludo de Dwayne Johnson ha desatado la risa de los usuarios en los comentarios del video de TikTok. A muchos les ha hecho cuestionar sobre si le gustaría conocer al actor en persona.

Los usuarios aman a ‘La Roca’ y el claro ejemplo está en los comentarios del video de TikTok, donde los usuarios más allá de criticar al actor se han reído de la situación y por la herida marcada.

“Vendelo en ebay”, “Lo que no sabes es que es el autógrafo de la roca”, “Es el autógrafo más original que he visto”, “Fue una roquita jejeje”. “yo que tú, me lo tatuó”, se lee en comentarios

Al youtuber, la herida en el hombro provocada por ‘La Roca’, le pareció un momento grandioso a la distancia, pero ahora quedará marcado como un tatuaje y esperamos no sea del todo permanente.

