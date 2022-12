La cantante española de 30 años, Rosalía, presumió para el canal de YouTube de Vogue lo que comúnmente carga en el bolso, pero lo que resultó más impactante fue su bolsa en sí.

Resulta que Rosalía prefiere guardar lo esencial en el bolso de su casco de motociclista , pues desde que tiene uso de razón viaja en moto e incluso resulta ser más cercana que una bolsa de mano.

“Recuerdo ir desde muy pequeña en moto con mis padres, incluso yo sola comencé a usar moto muy chica” Rosalía.

Rosalía presume lo que trae en su bolso (YouTube)

Así, la cantante y compositora afirma que su casco forma parte de su vida y es el bolso que más le gusta, por lo que allí guarda la nota que le dio un fan cuando apenas estaba comenzando su carrera .

Pero no se piense que no, Rosalía también carga lip gloss de la marca de Kylie Jenner , ya que casi no le gusta usar maquillaje y este labial la hace sentir maquillada.

Rosalía presume lo que trae en su bolso (YouTube)

¿Qué más lleva Rosalía en su bolso?

Un elemento imprescindible que Rosalía lleva en su bolso, es un cepillo , pues nunca sabe en qué momento tendrá que peinarse para una foto.

Asimismo, la intérprete de Despechá nunca sale de casa sin un aguacate en la bolsa, así como lo lees; es lo que desayuna todos los días, aguacate en tostadas y quizá un poco de pavo.

Además, Rosalía carga con el libro que le regaló la mamá de una amiga y que no ha podido terminar a pesar de que es corto. Pero si ya el aguacate en el bolso parecía raro, también lleva un jengibre .

Rosalía presume lo que lleva en el bolso (YouTube)

Y como la mayoría de las personas, también carga con sus tarjetas debido ya que nunca le da tiempo de ir al banco, así que no suele llevar efectivo.