Romina Mircoli, hija de Dulce, hace señal de auxilio en entrevista en vivo porque dice estar en peligro

La muerte de Dulce no marcó un distanciamiento entre Romina Mircoli y Francisco Cantú, por el contrario, su guerra continúa.

Verás, tras la muerte de Dulce, ocurrida el 25 de diciembre de 2024, han circulado audios que ponen en aprietos a Romina Mircoli -de 37 años de edad.

Por lo que la hija de la fallecida cantante recientemente realizó la señal universal de auxilio pues asegura estar en peligro. Así como reveló la identidad de sus agresores.

A través de una conversación con Javier Ceriani, de 54 años de edad, la cual fue transmitida en el canal de YouTube de éste, Romina Mircoli, hija de Dulce, dijo estar en peligro.

Por ello, la hija de Dulce, Romina Mircoli, realizó la señal universa de auxilio, la cual consiste en levantar la mano, meter el pulgar en la palma y doblar los otros dedos hacia abajo.

Consciente de que la señal no es un juego y mucho menos una moda, Romina Mircoli explica haberse dado cuenta que necesita ser protegida.

“Yo sí estoy en peligro. Por un segundo me quise dar tiempo para hacerlo bien, no rápido en parte de una conversación, hacerlo bien”

Justificando la realización de la señal universal de auxilio, Romina Mircoli dice estar siendo violentada por Francisco Cantú, de edad desconocida, y Ofelia Cano, de 65 años de edad.

Romina Mircoli los culpa de filtrar audios de discusiones viejas que tuvo con su mamá Dulce cuando ésta estaba siendo manipulada por Francisco Cantú.

Audios que la comprometen y que hoy usan para dañar su reputación y hacerle daño.

Por lo que si algo le llega a pasar, a ella o a su familia, responsabiliza a Francisco Cantú y a Ofelia Cano.

Sobre todo porque ambos estarían por lanzar un nuevo ataque en su contra. Una fuente cercana le aseguró que le tienen tendida una trampa.

“Lo último que me dijeron es que me prepare porque me tienen tendida una trampa. Aprovecho, Javier, que tienes mucha gente, los hago responsables a ellos dos, de que lo que me llegue a pasar a mí o a mi hijo y a mi esposo, a mi familia, los hago responsables a ellos”

Romina Mircoli