Camila, nieta de Vicente Fernández, reveló que el llamado ‘Charro de Huentitán’ se le aparece a una integrante de su familia que no es doña Cuquita, su viuda. ¿De quién se trata?

Hace tiempo, Camila Fernández reveló que ella y su mamá tienen el don de ver cosas paranormales. Ante ello, reporteros le preguntaron a la joven si ahora que Vicente Fernández está muerto, se les ha revelado de alguna forma.

La respuesta de Camila dejó a todos sorprendidos, pues confirmó que Vicente Fernández si se le ha manifestado a un inesperado miembro de su familia, ya que es quien menos pudo convivir con él: su hija Cayetana, de apenas un año de edad. ¿Cómo fue?

Camila comentó que a pesar de haber conocido a Vicente Fernández cuando apenas tenía unos meses de nacida, su hija Cayetana lo tiene muy presente y para ilustrarlo comentó:

Enseguida, Camila Fernández comentó que hace poco tuvo una experiencia con Cayetana que le erizó la piel, pues todo parece indicar que Vicente Fernández, quien está a 4 meses de cumplir un aniversario luctuoso, se le manifestó:

“Justo hace como unos días, va a sonar loquísimo, la verdad, no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared y le hizo como un caballo, mi Tata pues siempre lo vio a a caballo, porque siempre aparece así en las fotos y este y siempre le decimos que haga como mi Tata, entonces le hizo como caballo y luego, ‘¡aja!’, entonces se me enchinó la piel... estuvo muy fuerte”

Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández