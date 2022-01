Revelan declaraciones de Avicii antes de su muerte

Revelan con libro biográfico, declaraciones de Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, antes de su muerte.

Recordemos que el DJ sueco Avicii, murió a los 28 años en abril de 2018.

Inicialmente, según las autoridades de Omán, “no había sospecha criminal” ni de asesinato.

Finalmente, el portal de noticias estadounidense TMZ reveló que se trató de un suicidio, esto debido a supuestas autolesiones con una botella de vidrio.

Sin duda, Avicii es uno de los más queridos en la industria musical y sus fans aún lo honran con el recuerdo de sus canciones.

Libro biográfico revela últimas declaraciones de Avicii

A través de un recién publicado libro biográfico titulado “Tim- La Biografía oficial de Avicii”, se revelaron las últimas palabras del DJ antes de quitarse la vida.

Supuestamente, Avicii redactó el texto durante su estancia en clínicas de desintoxicación.

En él, Avicii inicia compartiendo lo duro que fue para él dejar el alcohol.

“Lo he pasado muy mal teniendo que aceptar que nunca más volveré a beber”, escribió como preámbulo.

Avicii (Amy Sussman / AP)

“Todos los doctores me han recomendado que tengo que esperar un año antes de poder tomarme ni siquiera una cerveza”, agregó Avicii.

Declaró también que no escuchaba a menudo a sus médicos.

“Ya, no he escuchado a la mayoría de los doctores, pero sí a un par que me dicen que todo estaba bien si tenía cuidado”, señaló Avicii.

Habló también sobre la ansiedad y depresión que le provocaba su trabajo.

DJ Avicii (Facebook Avicii)

“Fui ignorante e infantil mientras hacía gira por todo el planeta, en un tour interminable que se repite cuando lo terminas”, expuso Avicii.

“Vuelves de gira una y otra vez. Esos días que pasé en el hospital fueron los días con menos ansiedad y estrés que recuerde de mis últimos seis años”, añadió.

Compartió también que esas fueron sus “verdaderas vacaciones”.

Entre sus letras hizo un llamado de auxilio: “Necesito que alguien me explique esto de forma cruda y rudimentaria. Ouch, dolor. ¿Por qué este dolor ahora?”, escribió.

“Un sentimiento nada confortable. El Tim del futuro puede con el dolor. El Tim del futuro tolera el dolor mejor que el Tim del presente porque en el presente hay más dolores urgentes con los que lidiar”, continuó.

Finalmente, escribió una de las frases, que según su productor, fueron las últimas palabras que escribió en su diario, antes de morir.

“El desprendimiento del alma es el último paso antes del reinicio”, expresó para concluir.