Google homenajea a Avicii con su doodle conmemorativo

Google dedicó su doodle de este 8 de septiembre en conmemoración del nacimiento del dj de origen sueco Tim Bergling, mejor conocido como Avicii.

Este miércoles, Avicii habría cumplido 32 años, por lo que el doodle de Google lo recuerda hoy.

En el doodle de Google dedicado a Avicii de este 8 de septiembre, se muestra un video animado con duración de 1.22 minutos donde se escucha de fondo una de sus canciones más conocidas: “Wake me up”.

Además, en su doodle de este miércoles, Google destaca una ilustración colorida de Avicii con la leyenda: “32° aniversario del nacimiento de Tim Berling”.

Avicii fue un dj reconocido internacionalmente nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989.

Con su canción titulada “Levels”, Avicii alcanzó fama mundial en 2011 como dj y productor de música electrónica.

En su trayectoria artística, Avicii tuvo éxitos como:

Entre su discografía se encuentra “True” (2013), “Stories” (2015) y su álbum póstumo, Tim (2019).

Además, Avicii tuvo colaboraciones con artistas como Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz, Robbie Williams y Rita Ora.

El dj sueco Avicii murió el 20 de abril de 2018 Mascate, ciudad capital de Omán, a los 28 años.

Esto luego de retirarse de los escenarios por problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y ansiedad.

Avicii anunció su retiro temporal de los escenarios en 2016, con el fin de realizar otras actividades en su vida.

En una carta dedicada a sus seguidores, Avicii destacó que su vida no estaba exenta de sobresaltos y externó su deseo por realizar otras cosas en su vida.

“Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida”.

Avicii