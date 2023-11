La mañana del 13 de noviembre, se dio a conocer el asesinato del magistrade Ociel Baena, y ante la posible transfobia, homofobia y nbhobia, Regina Blandón fue a pedir justicia por él.

Dentro de los primeros minutos que se dio a conocer el asesinato del magistrade Ociel Baena -de 39 años de edad-, Regina Blandón se pronunció al respecto a los crímenes de odio en el país.

Asimismo, siguiendo sus argumentos del motivo por el que se marcha, Regina Blandón -de 33 años de edad- asistió a la Estela de Luz en CDMX, a pedir justicia por le magistrade no binarie.

Por medio de varios tweets, Regina Blandón compartió su enojo al enterarse del asesinato de Ociel Baena, le magistrade de Aguascalientes, encontrado el 13 de noviembre en su domicilio.

Luego de aclarar varios puntos sobre el motivo de que su asesinato sea visto como transfobia, homofobia y nbfobia, Regina Blandón se compartió en la Estela de Luz.

Y es que tras el pronunciamiento de las autoridades señalando el asesinato como “crimen pasional”, diversas movilizaciones se hicieron a lo largo del país.

Entre ellas, a la que Regina Blandón se unió en CDMX, misma que tuvo como punto de encuentro la Estela de Luz.

Por medio de varios videos, la actriz compartió estar buscando justifica por la muerte del magistrade, con consignas como:

Aunque la movilización tenía como punto de reunión la Estela de Luz y rumbo al Zócalo, parece que Regina Blandón solo acompañó en el punto principal que reclamaba justicia.

Regina Blandón es una de las actrices que más ha sido criticada por su discurso de inclusión, pero tras el asesinato del magistrade Ociel Baena no quita el dedo del renglón y explica sus motivos.

Así como Regina Blandón se pronunció sobre el asesinato del magistrade, los haters llegaron a su cuenta, pero ella los enfrentó.

Y es que siguiendo sus argumentos, como el unirse a la marcha pidiendo justicia, Regina Blandón dejó en claro el objetivo de hacer este tipo de movilizaciones.

“No guardo silencio, marco por las mujeres, por la comunidad, por los desaparecidos, por las infancia, etc. Amplifico voces que considero deben ser escuchadas… no porque no te enteres quiere decir que no sucede. Y te recuerdo que una lucha no invisibiliza ni minimiza a otra”.

“Qué dolor este país homofóbico, macho e intolerante. Y siguen preguntando que por qué se marcha… DEP”.

Regina Blandón, actriz.