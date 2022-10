Paola Durante pasó uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de Paco Stanley en 1999. Ahora denunció que le robaron todos sus ahorros por culpa de una estafa.

Recordemos que Paola Durante, de 47 años de edad, estuvo en prisión al ser señalada como cómplice en el homicidio del conductor Paco Stanley, pues ella era edecán de su programa.

Al final pudo salir en libertad porque no había pruebas en su contra, por lo que Paola Durante siguió con su vida.

Paola Durante, modelo y edecán de televisión (@paolapink1)

Paola Durante fue estafada y le robaron todos sus ahorros

La también prima de Bárbara Mori, compartió en sus redes sociales que había sido víctima de un fraude y le habrían robado todos sus ahorros.

“Me sacaron todo mi dinero del banco, me robaron todos mis ahorros, Ya metí el reporte a Banamex (...) los estafadores están peor que nunca” Paola Durante

Narra que recibió un depósito y luego le llamaron para indicarle el depósito del préstamo que había solicitado ya estaba listo, pero esto era parte de la estafa.

Paola Durante, acusada del asesinato de Paco Stanley (@paolapink1)

“El día de ayer me dijeron que yo había pedido un préstamo y yo nunca pedí un préstamo en el banco, me hicieron el depósito, hablaron según del banco y me dijeron que yo había solicitado un préstamo” contó la excolaboradora de Paco Stanley.

Paola Durante les mencionó que ella no había pedido ningún préstamo, por lo que le pidieron que devolviera el dinero.

“Devolví ese dinero y cuando vi mi cuenta de ahorros al otro día, mi cuenta estaba en ceros” dijo Paola, quien se escuchaba devastada y llorando.

La uruguaya está en espera de que el banco resuelva el problema, pero también pide a las persona que tengan cuidado con este tipo de estafas.

“Tengan cuidado, si les llega dinero, mejor repórtenlo al banco, yo se que caí, era de las primeras en decir cuidado con los heaters, cuidado con los rateros por ahí” Paola Durante

Paola Durante ha enfrentado duras situaciones en su vida

El sueño de Paola Durante era trabajar para darle una buena vida a su hija, por lo que al trabajar con Paco Stanley, sintió que su vida cambiaría.

Y así fue, pues luego des asesinato del conductor el 7 de junio de 1999, se le relacionó con los hechos y fue encarcelada por dos años.

Al final logró salir en libertad por falta de pruebas en su contra. Años después se enfrentó a la pérdida de su mamá, quien padecía cáncer y esto fue otro doloroso momento para la modelo.

Paola Durante se encuentra triste por el fraude del que fue víctima, pero no ha dado detalles de si piensa proceder legalmente contra los ladrones.