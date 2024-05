Karla Sofía Gascón, la actriz trans de 52 años de edad y ex participante de MasterChef Celebrity, hizo una película con Selena Gomez.

Pero eso no es lo más destacable del asunto, sino que Karla Sofía Gascón y Selena Gomez recibieron uno de los mayores honores que se pueden obtener en la industria del cine.

Esto sucedió la noche del sábado 19 de mayo, durante la premier de la película Emilia Pérez en el Festival de Cine de Cannes 2024.

Al finalizar la proyección de Emilia Pérez, el público le otorgó una ovación de pie durante 12 minutos al elenco de la cinta.

En videos que circulan en redes sociales se puede ver a Zoe Saldaña -de 45 años de edad- y a Selena Gómez -de 31 años de edad- conmovidas hasta las lágrimas por el reconocimiento.

Sin embargo, el público estalla en júbilo cuando Karla Sofía Gascón, protagonista de la película, aparece en pantalla, lo que provoca que la actriz española rompa en llanto por la emoción.

Además de la lluvia de aplausos, la película dirigida por el francés Jacques Audiard -de 72 años de edad- y hecha con coproducción mexicana de Pimienta Films, recibió excelentes críticas.

Así, Emilia Pérez se ha convertido en una importante competidora por la Palma de Oro, el máximo premio que se entregará en la edición número 77 del Festival de Cine de Cannes.

¿Qué puede esperar el público de la película? Emilia Pérez narra la historia de un narcotraficante mexicano que quiere cambiar de sexo y de vida, personaje que interpreta Karla Sofía Gascón.

Sobre su participación en la película, Karla Sofía Gascón dijo a la agencia AFP que está viviendo “un sueño” desde que fue elegida para encarnar el rol protagónico.

Sobre cómo se preparó para interpretar al capo “Manitas” y volver a asumir un rol masculino, dijo que esa fue precisamente la parte que le resultó más divertida del personaje.

“Hacer de narcotraficante mexicano, con una voz diferente a la mía, y cantando... me parecía un trabajo hermoso”.

Así, Karla Sofía Gascón reveló que Jacques Audiard no quería ella hiciera al personaje masculino, pero se encargó de hacerlo cambiar de opinión.

“Tuve que convencerle mandándole videos y fotografías durante meses, hasta que una mañana me llamó y me dijo ‘los dos personajes son tuyos, déjame en paz’. ‘Manitas’ tiene algo de John Rambo, que a mi me encanta...”

Karla Sofía Gascón